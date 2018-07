Bientôt une suppression des allocations familiales pour les plus riches ?

publié le 29/09/2017 à 15:20

Le gouvernement a présenté son projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2018. Dans ce cadre, Olivier Véran, député REM de l'Isère, lance la réflexion sur la suppression des allocations familiales pour les plus riches. "C'est une réflexion que je souhaite partager avec mes collègues, ça doit être une démarche transpartisane. On parle de redistribuer les prestations de familles qui n'ont pas forcément besoin vers des familles précaires", a-t-il expliqué sur RTL.



"Depuis 2015, les allocations ont été réduites de 50% pour les ménages qui touchent plus de 6.000 euros, et de 75% pour ceux qui touchent plus de 8.000 euros par mois. Pour ces familles, c'est 32€ par mois. Est-ce que ça a un impact sur leur politique de natalité ? Je ne crois pas. Est-ce que ça aura un impact sur les familles précaires ? Je le crois", a assuré le rapporteur général de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale.

D'après Matignon, cette mesure n'est pas à l'ordre du jour. "C'est normal parce qu'elle ne figure pas dans le projet de budget 2018. Il y a un tabou à aborder ce genre de question, des gens sont attachés au concept d'universalité", a indiqué Olivier Véran, qui précise qu'aucun amendement au budget 2018 n'a été évoqué.