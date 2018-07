publié le 29/11/2016 à 09:50

"To be or not to be candidat en 2017 ? That is the question. François Bayrou ou le Hamlet du jour", lâche Éric Zemmour, qui note que l'intéressé "ne sait pas si la réponse à cette question intéresse un autre que lui". Pour le journaliste, le leader centriste a joué et il a perdu : "François Bayrou a misé sur Juppé pour avoir Sarkozy et il a eu Fillon. Son billard à trois bandes était si sophistiqué qu’il a déchiré le tapis".



"Certains de ses anciens amis l’accusent d’avoir agi de manière délibérée, avec un machiavélisme consommé", analyse-t-il. "On entend déjà le chœur des ennemis du centriste : Bayrou a fait perdre Juppé en le soutenant, comme il avait fait perdre Sarkozy en votant Hollande en 2012", poursuit-il, ajoutant que "Bayrou est le chat noir de la droite". À ses yeux pourtant, "il ne faut pas cependant surestimer le rôle maléfique qu’on prête au Béarnais".