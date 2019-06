publié le 19/06/2019 à 16:50

Après la philosophie et l'Histoire-géographie, les candidats de cette édition 2019 ont planché pendant trois heures sur l'épreuve concernant leur première langue vivante, mercredi 19 juin.



Cette épreuve comporte deux parties, une partie de compréhension écrite notée sur 10 points, et l'autre d'expression écrite, également notée sur 10 points. La première partie s'articule autour d'un ou plusieurs textes. Ceux-ci sont choisis sont en lien avec une ou plusieurs notions présentes au programme : "Lieux et formes du pouvoir", "Espaces et échanges", "Mythes et héros", et "L'idée de progrès".

Lors de la seconde partie, les candidats doivent rédiger un ou plusieurs textes, tous les sujets se rapportant aux documents présentés dans la première phase de l'épreuve.

Séries générales

Cette année, les élèves se sont penchés sur trois documents. Le premier est un article du Canadian Press. Le deuxième est une photo en hommage aux soldats de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le dernier est un extrait du livre Cat's Eye de Margaret Atwood.



Dans la deuxième partie, les élèves ont eu le choix entre deux sujets de composition :



1. Imagine the article that Jamie Trembley, one of the young girls in Document B, writes for her school newspaper, after the event.



2. Penny Mortimer, a British journalist, interviews a Canadian citizen about his / her presence at the Vimy Ridge commemoration in France. Choose one person and write the interview.



Pour les élèves de série L en spécialité Langue vivante approfondie, les élèves devaient traiter deux sujets :

1. Imagine the article that Jamie Tremblay, one of the young girls in Document B, writes for her school newspaper, after the event.



2. Discuss the following quote by George Santayana, a 20th century American thinker : "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it".

Séries technologiques :

Les élèves de filière technologique ont travaillé sur deux documents. Le premier est un article de The Guardian. Le deuxième est un extrait du livre de Zadie Smith, Swing Time.



Les élèves ont pu composer sur un des deux sujets au choix :



1. You are Amelia or Josh and you take part in a ‘climate champion project.’

You represent your school in an international competition. Choose project 1 (recycle your mobile phones) 2 (say no to plastic bags) or 3 (avoir food waste).

Write a speech about the project (obstacles, results, concrete examples …), beginning

with “Ladies and gentlemen, …”.



2. You are Kate or Clint.

You write a letter to your local councillor in your home city to ask him / her for help to

start a new project. Choose project 1 (in favour of education), 2 (in favour of the environment) or 3 (in favour of employment).

Write about the actions you are planning, your motivations and your needs.