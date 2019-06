Bac 2019 : découvrez les corrigés de l'épreuve d'anglais LV1

publié le 19/06/2019 à 17:51

C'est le troisième jour du bac. Après la philosophie et l'histoire-géographie, une partie des 743.594 candidats de cette édition 2019 ont planché pendant trois heures sur l'épreuve concernant leur première langue vivante, mercredi 19 juin.

Cette épreuve comportait deux parties : une partie de compréhension écrite notée sur 10 points, et l'autre d'expression écrite, également notée sur 10 points. La première partie s'articulait autour d'un ou plusieurs textes. Ceux-ci étaient en lien avec une ou plusieurs notions présentes au programme : "Lieux et formes du pouvoir", "Espaces et échanges", "Mythes et héros", et "L'idée de progrès". Lors de la seconde partie, les candidats devaient rédiger un ou plusieurs textes, tous les sujets se rapportant aux documents présentés dans la première phase de l'épreuve.

RTL et digiSchool vous dévoile les corrigés complets des sujets de LV1 anglais pour les séries générales et technologiques.

Les séries générales

Questions de document :

A.

Thousands / Canadian / France / 100th anniversary / Vimy Ridge / 1917



B.

TRUE. (line 3)

FALSE (line 23)

FALSE (line 24-25)



C.

One common point is that Canadians came together.

One difference is that the sun was shining in 2017, but not in 1917.



D.

1.This quote shows us that Canada is a diverse nation.



2. (lines 17-19). This quote, in the journalist’s own words, shows that he believes that Canadians have a special identity.



E.

The Canadian Corps brought together soldiers from all parts of the country

The creation of a country committed to peace and freedom.



Expression écrite :

S’agissant de l’expression écrite, deux sujets étaient proposés aux terminales ES, S et L. Dans le premier cas, il s’agissait de la rédaction d’un article par Jamie Tremblay (document B) pour le journal de son lycée. Dans le second cas, Penny Mortimer, un journaliste anglais, réalisait l’interview d’un citoyen du Canada racontant sa participation à la commémoration de la Bataille de la crête de Vimy. Un minimum de 300 mots était exigé pour ces compositions.



La correction complète par digiSchool est disponible ici. Pour lire le sujet et les documents qui le composent, vous pouvez consulter ce lien.

Les séries technologiques

A

Incredible Edible Todmorden is a project which consists in growing FRUIT and VEGETABLES for the Todmorden RESIDENTS.



B

1) The climate in Calderdale valley IS A CHALLENGE FOR THIS PROJECT.

(lines 3-4)=

2) The inhabitants of Todmorden PERSEVERE IN THEIR ACTIONS (line 5)



C

1) line 1

2) lines 18 and 19

3) lines 17 and 18

4) lines 19 and 20



D

1) TRUE - l - 10, 11

2) FALSE L 12- 13

3) FALSE L 14

4) TRUE L- 23, 24, 25



E

As the land is particularly inadequate for growing food, if you succeed in Todmorden, you can succeed almost anywhere..



Expression écrite :



Une fois répondu aux questions sur les deux documents, l’expression écrite est au programme pour les candidats de Terminales STMG. 150 mots étaient nécessaires pour l’un des deux sujets proposés. Le premier donnait la possibilité au candidat de se placer dans les bottes de Josh ou Amélia, en compétition internationale avec son école sur un projet écologique. 3 projets étaient proposés, ils avaient donc le choix était entre le recyclage des téléphones mobiles, la suppression des sacs plastiques ou encore le gaspillage alimentaire. Le second plaçait les candidats de la série STMG dans la peau de Kate ou Clint. Il fallait défendre un projet en faveur soit de l’éducation, soit de l’environnement, soit de l’emploi auprès du conseiller local de votre ville d’origine.



La correction complète par digiSchool est disponible ici.