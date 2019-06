Bac 2019 : 14 élèves ont passé l'épreuve de maths en breton

publié le 21/06/2019 à 22:05

Quatorze élèves de terminale du lycée Diwan de Carhaix (Finistère) ont rédigé, ce vendredi 21 juin, l'épreuve de mathématiques du baccalauréat en breton, malgré l'opposition du rectorat, a annoncé l'association qui les défend.

"On demande la correction des quatorze copies par un correcteur brittophone et l'ouverture d'un dialogue avec le recteur pour une possible dérogation l'année prochaine", a indiqué à l'AFP Ismael Morvan, de l'association Bak e Brezhoneg (Bac en breton).

"J'ai tout rédigé en breton", a expliqué Sterenn Cueff, 18 ans, élève de Terminale S, qui a passé l'épreuve de maths vendredi matin. "On sait que les Basques ont le droit de passer les maths en basque. Mais avant tout le breton c'est notre identité, notre langue, que l'on a apprise depuis qu'on est tout petits et ça nous semble logique de terminer notre scolarité du second degré en breton", a-t-elle expliqué. "Ça nous semble normal et ça nous tient à cœur." "On sait que c'est possible, en plus, pour les maths car il y a assez de correcteurs", a-t-elle ajouté.

Seul la langue française sera corrigée

Contacté par l'AFP, le rectorat de l'académie de Rennes a indiqué que seules les parties des copies rédigées en français ou en langage scientifique seraient corrigées, comme l'an dernier. "Il s'agit du respect du code de l'éducation", a souligné une porte-parole du rectorat. "Et la ressource en correcteurs est trop limitée", a-t-elle affirmé.

Le recteur Emmanuel Ethis doit se rendre au lycée Diwan (enseignement immersif en breton) de Carhaix le 5 septembre "pour parler des évolutions que permettraient la réforme du lycée et la rénovation du bac en 2021", a-t-on ajouté de même source.

L'an dernier, sur les quinze élèves ayant rédigé en breton, quatorze avaient eu le bac, dont deux aux rattrapages. "Dans les faits, il y avait quand même eu au moins deux copies sur les quinze qui avaient été corrigées entièrement", a pointé Ismael Morvan, avec des notes allant jusqu'à 17 sur 20 à l'épreuve de mathématiques.

Manifestation le 29 juin prochain

Bak e Brezhoneg appelle à une manifestation samedi 29 juin devant le rectorat de Rennes "afin de pouvoir passer l'épreuve de mathématiques du baccalauréat et l'épreuve de SVT du brevet en breton".



Au bac, seules les épreuves d'histoire et de géographie peuvent être passées en breton. Tandis qu'au brevet, toutes les épreuves peuvent être passées en breton, sauf celle de sciences. L'an dernier, entre 60 et 80 élèves de troisième ont passé l'épreuve de sciences du brevet en breton, selon plusieurs sources.

