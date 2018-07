Bac 2018 : rencontre avec Réa qui a passé l’examen à 13 ans et demi

publié le 02/07/2018 à 21:07

À 13 ans et demi, elle l’une des plus jeunes candidates au baccalauréat et attend ses résultats avec impatience. Réa, a passé en ce mois de juin 2018, son bac scientifique, avec quatre ans d’avance. Elle attend ses résultats qui doivent tomber vendredi 6 juillet.



"Je suis assez confiante parce que j’ai plutôt bien réussi les épreuves. Je pense que je l’aurai, après j’espère peut-être avoir une mention. On verra", estime-t-elle humblement au micro de RTL.

Au total, Réa a sauté quatre classes durant sa scolarité. "D’abord la grande section de maternelle, après le CM2, la 5e et la 4e", énumère-t-elle. "Je travaillais beaucoup en dehors de l’école et quand j’arrivais en cours je ne m’embêtais pas mais comme on répétait beaucoup, je voyais des choses que j’avais déjà vues."

"Je ne me définis pas comme surdouée. Je pense que si j’ai quatre ans d’avance c’est parce que j’ai travaillé", juge-t-elle simplement. À moins que l’explication ne soit ailleurs. "J’ai trois sœurs et un petit frère et ils ont aussi des années d’avance. Sauf la dernière, elle a deux ans et demi", explique Réa.