publié le 07/07/2018 à 13:06

Près de 720.000 candidats au baccalauréat ont pris connaissance de leurs résultats vendredi 6 juillet. Parmi eux, des bacheliers reçus mais aussi des candidats déçus qui n'ont pas décroché le précieux sésame. Il est possible que certains candidats recalés soient étonnés de leur note et craignent qu'il n'y ait eu une erreur dans la notation. En cas de suspicion légitime d'une erreur, il existe des recours.



Sur son site internet, le ministère de l'Éducation nationale détaille la réglementation en ce domaine. Et sur les questions de notation, les textes officiels sont catégoriques : "Le jury est souverain, aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il a prises conformément aux textes réglementaires".

Néanmoins, est-il précisé, des erreurs matérielles peuvent être rectifiées. Il s'agit par exemple du fait de ne pas avoir reporté la bonne note de la copie sur le bulletin de notes de l'élèves. Selon le ministère, ce type d'erreur est rarissime et il n'y aurait guère davantage d'une erreur pour 10.000 copies.

Consulter sa copie, préalable de la réclamation

Pour en avoir le cœur net et constater la présence - ou non - d'une bévue, il est nécessaire de demander à consulter sa copie d'examen. Pour formuler sa requête, il faut contacter le rectorat de l'académie où l'on a passé son examen. Les coordonnées des différents rectorats sont disponibles sur le site du ministère de la rue de Grenelle. Une copie peut être consultée dans un délai d'un an après l'examen. Passé ce laps de temps, les copies sont détruites.

Il est aussi possible de demander une photocopie de l'une de ses copies de baccalauréat, dont les frais sont à la charge de l'élève. Le coût est de 2,50 euros par matière.



À noter : s'il n'est pas possible de demander une nouvelle correction, en raison de la souveraineté du jury évoquée par les textes officiels, il est toutefois possible de contester sa note en adressant un courrier au rectorat de l'académie compétente.