publié le 05/07/2018 à 18:01

Tous les ans, on les attend avec impatience. Erreurs de syntaxe, anachronisme, invention de nouveaux mots, approximations grossières... Les examinateurs du baccalauréat ont révélé les plus belles perles qu'ils ont trouvé dans leurs copies.





Entre le 18 juin et le 25 juin, les élèves de Terminale ont passé les épreuves du baccalauréat. Quelque 753.148 candidats ont planché cette année, et parmi eux, certains ont été bien inspirés. Les examinateurs ont partagé sur le site Sujet de Bac les perles qu'ils ont repérés lors de la correction des copies. La plupart d'entre elles sont tirées des épreuves d'histoire-géographie et de philosophie.

Voici un florilège qui pourra détendre les plus stressés dans l'attente des résultats. Ceux-ci sont disponibles à partir du vendredi 6 juillet, en ligne sur le site de chaque académie, ou dans les centres d'examen.