VIDÉO - Auchan s'excuse pour son "bad buzz"

publié le 18/10/2018 à 14:44

Visionnée plus de 300.000 fois, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On peut y voir un homme agressif, déambuler dans les allées du magasin de la commune Petite-Forêt dans le Nord, avant de se faire expulsé par un agent de sécurité.



La vidéo se termine dans l'absurdité la plus totale, par un flashmob et un "haka" façon All Blacks. Le buzz recherché a généré une véritable pluie de commentaires d'internautes affligés et stupéfaits de ce choix de communication.

La direction du magasin s'est ensuite excusée dans un communiqué. "Dans le cadre du lancement d’une séquence commerciale importante, l’hypermarché Auchan de Petite-Forêt a en effet validé un scénario "potache" sans mesurer l’effet négatif que cela pouvait provoquer.(...)

Le directeur du magasin a également présenté ses excuses auprès des personnes qui ont pu être choquées. Nous regrettons cette démarche extrêmement maladroite et nous veillerons avec encore plus d’attention à éviter ce type de communication totalement contraire à nos valeurs".

> Un perturbateur à Auchan Petite Forêt avec sa bande sème la terreur