publié le 18/05/2018 à 12:55

L'une des disciplines les plus conviviales pratiquées aux bords du bassin d'Arcachon, la dégustation de coquillages, est en suspens pour une durée indéterminée. Un arrêté de la préfecture de Gironde, publié le 17 mai, étend pour tous les coquillages, huîtres comprises, une interdiction de consommation qui avait commencé fin avril pour les moules, coques et autres pétoncles. En cause, une contamination d'origine naturelle susceptible d'engendrer des troubles gastriques.



Dans un communiqué, la préfecture indique que des analyses régulières, effectuées au cours de cette semaine du 14 mai dans le cadre de la surveillance de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), ont révélé "une extension de la contamination" par les toxines lipophiles. Il a donc été décidé, "après concertation avec les représentants des organisations professionnelles des pêches et de la conchyliculture", d'interdire pêche et commercialisation destinées à la consommation humaine.

La mesure d'interdiction sera levée, "complètement ou partiellement", dès que les analyses établiront "la bonne qualité sanitaire" des différents types de coquillages. Les coquillages du Bassin mais aussi du pertuis d'Antioche (détroit entre îles de Ré et d'Oléron) ont régulièrement connu ces dernières années des périodes d'interdiction de consommation allant de quelques jours à parfois plusieurs semaines.

La contamination est due à des toxines liées à une micro-algue ingérée par les coquillages. Ce phénomène naturel se déroule souvent au milieu du printemps, et est notamment associé à un réchauffement rapide de l'eau. Au fil des ans, des ostréiculteurs ont pu constituer des "stocks protégés" d'huîtres, permettant à une partie d'entre eux de maintenir une petite activité pendant les semaines d'interdiction. Mais une majorité se voit contrainte de stopper toute vente durant cette période.