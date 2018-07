publié le 29/04/2017 à 11:34

Salah Cheurfi, père de l'auteur de l'attentat des Champs-Élysées, est arrivé ivre vendredi 28 avril au commissariat de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. Il a commencé à insulter et à menacer les quelques policiers qui se trouvaient là. "Je vais tous vous tuer", aurait-il notamment lancé aux policiers. Ivre, l'homme a facilement été maîtrisé et n'était pas armé. Il a été placé en garde a vue avant d'être déféré ce samedi 28 avril au soir et sera entendu dimanche 29 avril par un magistrat du parquet de Bobigny.



De source proche de l'enquête, le père du terroriste a reconnu les faits et s'est excusé. Il a appris dans l'après-midi précédant les faits que le maire de Chelles refusait l'inhumation de son fils au cimetière municipal. Karim Cheurfi a été tué jeudi 20 avril alors qu il venait de mener une attaque terroriste et d!assassiner le policier Xavier Jugelé qui etait en patrouille sur les Champs-Élysées. Le père du terroriste a bu et s'est rendu au commissariat pour se plaindre du refus d'inhumer son fils. Sur place, le ton est monté et des menaces sérieuses se sont fait entendre. La perquisition à son domicile n'a rien révélé de suspect, pas plus que l'examen psychiatrique.

La municipalité de Noisy-Le-Grand a de son côté souhaité réagir à cette affaire auprès de RTL : "Aucune demande de dérogation n'a été envoyée aux services de la Mairie de Noisy ou à Madame le Maire directement", a indiqué le chef de cabinet de la maire. "Par ailleurs, aucune des entreprises de Pompes Funèbres de la Ville n'a été saisie. Enfin en terme de législation, la règle est l'enterrement dans la ville de résidence du défunt ou du lieu de la mort", a-t-il conclu.