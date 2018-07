publié le 30/08/2016 à 07:24

À quelques jours de la rentrée scolaire, Najat Vallaud-Belkacem a défendu sa réforme du collège. Lors d'une conférence de presse tenue lundi 29 août, la ministre de l'Éducation nationale en a dévoilé le contenu général. Et certaines mesures ne plaisent pas à tout le monde, à l'image de la présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) qui ne "s'y retrouve pas tout à fait".



Valérie Marty considère en effet que la ministre n'est pas allée assez loin en ce qui concerne l'apprentissage des langues vivantes. "La réforme du collège supprime les sections européennes qui permettaient aux enfants d'apprendre une langue vivante. Or [Najat Vallaud-Belkacem] ne propose rien en retour", se désole-t-elle. Même si les enfants suivront une deuxième langue au niveau de la classe de 5e, soit un an plus tôt qu'auparavant, "il n'y a pas de réforme en profondeur de la manière d'enseigner les langues vivantes", selon la parent d'élève.

Autre point de friction : le nombre d'élèves dans les classes. Des classes jugées chargées au niveau des collèges. "On voit que les effectifs montent dans les grandes villes et que l'on arrive souvent à 30 élèves par classe de 6e, ce qui est beaucoup trop pour travailler et d'aider les élèves en difficulté", martèle-t-elle, sans parler des lycées, qui souffrent de l'arrivée de nombreux élèves. 35 à 36 lycéens peuvent étudier dans la même classe en seconde.