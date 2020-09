"On aime nos animaux" martèle Frédéric Edelstein, ancien directeur du cirque Pinder

publié le 29/09/2020 à 15:31

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé le mardi 28 septembre l'interdiction progressive de la présentation d'animaux sauvages dans les cirques itinérants en France.

Cette mesure s'inscrit dans la lutte concernant le "bien-être des animaux sauvages en captivité". Pour Frédéric Edelstein, ancien directeur du cirque Pinder et dompteur de fauves, ces nouvelles restrictions n'ont pas de sens. "On aime nos animaux au cirque [...] Comment peut on taper sur un métier extraordinaire qu'est celui de l'itinérance d'un cirque où les animaux sont biens".

Il revendique le fait que les animaux se portent mieux au sein d'un cirque itinérant plutôt qu'en liberté. "L'itinérance leur apporte quelque chose, qu'elles n'ont même pas dans un parc animalier fixe, tous les jours ils sont dans une place différente, ça intéresse l'animal".

Frédéric Edelstein souligne qu'un animal, né et élévé en captivité, ne peut être remis en liberté, " à Seaworld, en Californie, on a relâché un orque qui était élevé dans les bassins, il était coupé en deux une semaine après, par un chalutier".