publié le 13/08/2019 à 12:02

En face de la brasserie La Bonne Humeur, place Debouverie à Amiens, un trou gigantesque s'est formé dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 août. Ce phénomène aussi appelé "doline" ou "sinkhole" n'a pas fait de blessé.

Il est 6h40 lorsqu'une patrouille de la police municipale tombe sur cet effondrement du trottoir. Ils donnent alors l'alerte , un périmètre de sécurité est installé. Selon le communiqué de la métropole d'Amiens, "trois locataires de l’immeuble situé au-dessus de la brasserie ont été invités à quitter leur logement par les sapeurs-pompiers".

L'origine du sinistre demeure indéterminée. Selon le Courrier Picard, les services de Prévention des risques et fouilles archéologiques d’Amiens métropole effectuent une expertise architecturale des bâtiments. En effet ce secteur est réputé pour ses vestiges romains, transformés au Moyen-Âge en forteresse.

"En observant de vieux fonds d'archives, on s'est rendu compte qu'à l'emplacement exact de l'effondrement il y avait une cave, [...] datant du Moyen-âge, en second niveau, à cinq ou six mètres de profondeur. L'une des hypothèses est que cette cave aurait rompu et aurait entraîné le sol" en surface, a expliqué Caroline Merle, technicienne du service de gestion des risques.

Le terrain est maintenant "stabilisé", et "a priori, il n'y a pas de risque d'effondrement" de bâtiments proches, a-t-elle précisé.