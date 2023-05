Amiens : le parking d’un supermarché devient payant, provoquant la colère des usagers

Arrivé sur le parking de Lidl, à Amiens, deux nouvelles barrières blanches bloquent l'entrée. Pour rentrer, les clients sont priés de prendre un ticket et un panneau indique qu'ils disposent d'1h45 pour faire leurs courses. Au-delà, ils devront payer 10 euros la première heure, puis 2 euros tous les quarts d'heure.

"C'est n'importe quoi, s'agace un client. Si même le parking devient payant, je ne reviendrai plus et j'irai à côté." "Pour faire ses courses en 1h30, il faut se dépêcher, abonde une autre. Nous allons sans cesse être à regarder notre montre." Un autre poursuit : "en ces temps d'inflation, je pense qu'il y avait autre chose à faire. Je ne paierai pas." La mesure ne fait donc pas l'unanimité. Et d'ailleurs, le parking était à moitié vide à la mi-journée.

Mais pour le magasin, cela était nécessaire en raison de la proximité du Lidl avec l'hôpital. Le CHU a rendu son parking payant en fin d'année 2021 et un grand nombre d'étudiants et de patients vont se garer aux alentours, là où le stationnement est gratuit. "C'est désagréable, il faut aller beaucoup plus loin et marcher beaucoup plus, alors que nous allons à l'hôpital pour des problèmes de santé", témoigne ainsi une usagée.

Conséquence : le parking du Leclerc, désormais l'un des seuls du quartier à être gratuit, est bondé. "Nous avons tourné pour pouvoir trouver un stationnement, mais à l'intérieur du magasin, il n'y avait personne", réagit Leïla. La solution pourrait être de venir autrement qu'en voiture, mais c'est quasi-impossible, car il y a très peu de transports en communs qui vont jusqu'à cette zone commerciale.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info