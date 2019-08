Amant, maîtresse : une position si inconfortable ?

publié le 30/08/2019 à 07:00

Ils vivent dans l’attente, dans l’ombre, passent au second plan et on leur attribue toujours le mauvais rôle... À en croire Georges Feydeau, “L’amant, c’est l’artiste de l’amour ». Et selon un proverbe portugais, « Une maîtresse est reine ». De quoi réhabiliter celles et ceux qui se sont épris d'une personne qui n'est pas disponible.

Mais les amants et maîtresses ont-ils une position si inconfortable ? Leur place n’est-elle que douloureuse ? Certains peuvent-ils jouir de leur situation ? Autant de questions que nous tenterons d'élucider !

Invités

- Fabienne Kraemer, psychanalyste, spécialiste des relations affectives et auteure de 21 clés pour l'amour slow (Éditions PUF)

- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, auteur de S'épanouir dans la joie (Éditions Eyrolles)



