Alex Vizorek sur les droits de la Ligue 1 : "2,6 millions pour Le Havre-Clermont, c'est du racket"

Les droits télévisuels de Ligue 1 s'apprêtent à être mis en vente pour la période 2024-2029, près de trois ans après l'échec de Mediapro en France pour la période 2021-2024, la nouvelle tranche de cinq ans a vu son prix fixé 800 millions d'euros par an parla Ligue de football professionnel. Une somme un peu élevée au goût d'Alex Vizorek...

L'humoriste s'amuse de la situation : "La Ligue 1, c'est 306 matchs. J’ai fait le calcul, ça fait quand même 2,614 millions d'euros le match. 2,6 millions, ça va pour un PSG-Marseille. 2,6 millions, c’est cher payé pour un Monaco-Lille, mais 2,6 millions pour un Clermont-Le Havre, je pense qu’on peut parler de racket", estime-t-il.

Alex Vizorek évoque aussi le cas du conducteur RATP qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des propos sexistes : "C'est vrai que ce n'est pas un poète, ce n'est pas non plus quelqu’un à qui on va décerner le Prix Simone de Beauvoir", ironise notre chroniqueur avec dérision. Quant au patron turc d'une plateforme de cryptomonnaie condamné à 11.000 années de prison, il espère pour celui-ci que "quand il sortira, en 13 023, (...) il pourra assister à une victoire finale du PSG en Ligue des champions !".

Retrouvez Alex Vizorek chaque soir à 18h36 dans RTL Bonsoir autour de Julien Sellier, Marion Calais et Cyprien Cini. Autre nouveauté de cette rentrée 2023, "Le Bret King News" dans la foulée du journal de 18h avec les imitations de Marc-Antoine Le Bret.

