Adolescence : la quête d'identité

L'histoire d'amour entre Pierre et le Vietnam

L'histoire d'amour entre Pierre et le Vietnam

A cause de son arthrose, Claudine a perdu son autonomie

A cause de son arthrose, Claudine a perdu son autonomie

Pierre a vécu plusieurs années en Asie lorsqu'il était plus jeune. Il a particulièrement apprécié le Vietnam; pays dans lequel il a encore des amitiés. A 93 ans, Pierre projette de partir y séjourner de nouveau.

Rosène a perdu son mari il y a 2 ans durant le premier confinement. Elle n'a pas pu lui rendre visite à l'hôpital et a du organiser des obsèques très intimes. D'un naturel émotif, Rosène ne comprends pas pourquoi elle n'arrive pas à pleurer depuis la mort de son mari.

Claudine a de l'arthrose depuis qu'elle est toute jeune. Alors qu'elle était bien prise en charge, la crise sanitaire a tout bouleversée. Son état s'est dégradé par manque de soins. Alors qu'elle était encore très autonome il y a peu, Claudine ne peut plus se déplacer seule et a été forcée d'aménager médicalement son appartement.

A 16 ans, Donovan a vécu une arrivée au lycée difficile. Alors qu'il était dans un lycée d'excellence, il a mal vécu la pression et l'internat. Il est revenu dans un lycée à proximité de sa famille mais a du mal à s'intégrer. En pleine quête d'identité, Donovan cultive une certaine ambiguïté quant à son genre et son apparence; partagé entre l'affirmation de sa personnalité et l'acceptation des autres.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Référence citée :

- Fil Santé Jeunes: 0 800 235 236 (gratuit et anonyme) Numéro d'écoute dédié aux 12-25 ans

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook