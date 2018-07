88 magasins Brice, Jules et Bizzbee menacés de fermeture en France

publié le 18/07/2018 à 12:55

Mauvaise nouvelle pour l'emploi dans le prêt-à-porter. Le groupe Happychic, détenu par la famille Mulliez et qui possède les enseignes de mode masculine Brice, Jules et Bizzbee, va supprimer 466 postes d'ici 2020-2021.



Selon la direction générale, l'entreprise est confrontée à un recul des ventes depuis sept ans et accuse une baisse d'activité de 10%. Le groupe annonce donc un "plan de transformation" entraînerait à terme la fermeture de 88 de ses magasins en France. Il s'agirait de 49 magasins de l'enseigne Brice, 30 de Jules et 10 de Bizzbee, selon le syndicat Force ouvrière (FO).

Selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud, invitée de RTL le 18 juillet, ces suppressions d'emplois illustrent la "mutation des métiers" du textile, notamment liée à l'explosion du e-commerce. "On ne peut pas garder les métiers du passé", a-t-elle réagi, appelant cependant à ce que les travailleurs soient formés aux "métiers du futur".



300 postes supprimés dans le réseau de magasins

Du côté des employés, l'annonce provoque "de la colère et de la tristesse", rapporte au micro de RTL Fabienne Bois, déléguée CFDT qui travaille dans l'entrepôt du Mans. "Contre la fermeture, on ne pourra plus rien faire. Mais on va se battre pour l'accord qu'ils vont nous proposer, en espérant qu'ils nous proposent des bonnes choses", espère-t-elle.



De source syndicale, 300 postes devraient être supprimés dans le réseau des magasins, 43 dans la logistique et le reste parmi le personnel administratif du siège à Roubaix (Nord). Les négociations du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) devraient commencer fin août et se terminer fin novembre.