7 millions de Français sont tributaires des autres pour se déplacer

publié le 29/09/2016 à 12:17

C'est le résultat d'une étude conduite par le Laboratoire de la Mobilité inclusive. Près de 7 millions de personnes en France auraient du mal à se déplacer sans avoir recours aux autres, quotidiennement. Parmi ces personnes, 16% seraient âgées de 56 à 74 ans et 44% dépassent les 75 ans. Et la tendance ne va pas aller en diminuant : actuellement, un Français sur quatre est âgé de plus de 60 ans.



Des chiffres qui ont pour but de faire réagir les pouvoirs publics. "7 millions de citoyens, autrement dit 20% de la population active, ont des difficultés à se déplacer. Ces personnes ont besoin des autres au quotidien, que ce soit pour aller travailler, participer à une activité, ou rendre visite à des proches", explique Florence Gilbert, la présidente du Laboratoire de la Mobilité inclusive, citée par le journal Le Figaro.