21 juillet 2016 : la loi travail est définitivement adoptée

publié le 29/12/2016 à 21:05

Le gouvernement s'attaque au temps de travail même si le cadre légal des 35 heures est conservé, la loi El Khomri va assouplir considérablement les choses en laissant la main aux employeurs. Étudiants et salariés ont manifesté contre cette loi, pour eux, elle représente une précarité sans précédent.



Les points les plus sensibles de cette loi polémique ont donc été modifiés et des promesses de nouveaux droits pour les jeunes ont été données. Place de la République à Paris, le mouvement Nuit debout se met en place et rassemble plusieurs milliers de personnes chaque nuit.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans toute la France et les affrontements avec les forces de l'ordre sont de plus en plus nombreux. Une loi qui a été vidée de sa substance en plus d'avoir été présentée? "Cela me donne le sentiment d'un immense gâchis et génère une inquiétude pour l'avenir" , explique Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet de conseil économique Asterès et ajoute que "cette loi était bonne sur le plan économique".