1er mai : a-t-on le droit de cueillir et vendre du muguet ?

En 2021, 41% des achats en muguet ont été effectués chez le fleuriste, selon le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Seule exception, le 1er mai, jour de fête du Travail, où la vente des fleurs à clochettes blanches est autorisée aux associations et particuliers sur la voie publique. Toutefois, elle est encadrée par des règles très strictes.

D'abord, seul du muguet sauvage cueilli dans les bois ou dans son jardin et sans racine peut être vendu. Il est aussi en théorie interdit de s'installer à proximité d'un fleuriste. Tables, chaises et tréteaux qui matérialiseraient la vente fixe sont interdits, car ils pourraient gêner piétons et véhicules.

Au-delà de la vente, la cueillette est également réglementée. L'Office national des forêts (ONG) précise sur son site qu'elle est autorisée dans les forêts publiques gérées par l'Office National des Forêts, mais seulement à "caractère familial". L'autorisation du propriétaire de la forêt est obligatoire et la collecte doit se limiter à "ce que la main peut contenir" soit 10 à 15 tiges par personne.

Pour éviter la disparition du muguet l’année suivante, l’ONF conseille également de couper plutôt que d’arracher, pour ne pas prélever le bulbe. Le "code forestier" précise que les contrevenants risquent jusqu'à 135 euros d'amende et les préleveurs abusifs peuvent être poursuivis pénalement.



