1er avril : d’où vient la tradition du "poisson d’avril" ?

Qu’on ait 5 ou 55 ans, tout un chacun a déjà fait l’amusante expérience de retrouver, collé à son dos, un poisson d’avril. Une tradition reproduite de génération en génération, particulièrement en France, mais dont les origines sont encore floues. Une hypothèse prévaut toutefois sur les autres.

En 1564, l’édit de Roussillon du roi Charles IX vient mettre définitivement changer, en France, le jour du début de l’année. Celle-ci démarre alors, non plus le 25 mars, mais le 1er janvier. Or, jusqu’à cette époque, le peuple avait pour habitude, entre le 25 mars et le 1er avril, de célébrer le passage à la nouvelle année par des échanges de cadeaux. La tradition aurait donc perduré, sous forme de blagues et de canulars.

Vient ensuite une autre question : comment s’est imposée l’image du "poisson" dans ces plaisanteries devenues coutume ? Plusieurs hypothèses se distinguent. L’une d’elles établit un rapport entre la date à laquelle commençait, à l’époque, la saison de la pêche. Une autre encore fait le lien entre le mois d’avril et le signe des Poissons dans le calendrier zodiacal.

Une chose demeure certaine : le 1er avril, et les plaisanteries qui y sont associées, n’ont pas cours qu’en France. La tradition perdure aussi ailleurs dans le monde, et notamment en Europe, mais sous différentes formes. Au Portugal, il est par exemple de coutume de se jeter de la farine. En Écosse, on l’appelle "hunt-the-gowk", et le but est de faire remplir à quelqu’un un objectif insensé, mais amusant. En Angleterre, on célèbre l’"April's fool day", mais seulement le matin du 1er avril.