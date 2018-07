publié le 31/07/2018 à 13:03

C'est un petit col à presque 1.000 mètres. D'abord un passage, lorsque les armées françaises traversent les Vosges en 1914. Puis un point de fixation. "Ici on s'est battu pour redescendre sur Munster et pour envahir Colmar, et donc récupérer l'Alsace-Moselle. D'ailleurs ici les Français sont déjà passés une première fois : ils sont descendus sur Colmar, et en passant ici ils se sont dit qu'il serait intéressant de tenir l'arête", explique Andrea Irtanucci, de l'association du Mémorial du Linge.



Les Allemands auront la même idée. Le Linge va devenir le symbole des combats en montagne. Il sera le royaume des chasseurs alpins. Ils vont connaître le froid mordant, et surtout une nouvelle arme allemande à l'origine, utilisée pour la première fois ici : le lance-flammes.

Quelque 17.000 combattants vont perdre la vie en quatre mois en 1915, pour une crête largement fortifiée par les Allemands et à l'intérêt stratégique très surestimé par le général Joffre. Les offensives inutiles des Vosges vont être mises en sommeil. Et ce champ de bataille tombera même dans l'oubli.

Le Linge aujourd'hui est un moyen saisissant de comprendre en un coup d'œil la difficulté de la guerre en montagne. La page des grandes offensives en montagne ne sera plus rouverte dès 1915. Les chasseurs iront sur d'autres fronts. L'un d'eux va bientôt éclipser tout le reste : 1916, ce sera l'année de Verdun.