Dans la forêt de Calonne, en Meuse, il y a une pyramide en verre dans une clairière. Elle abrite vingt-et-une petites stèles blanches portant vingt-et-un noms. Sur l'une d'elles, on lit "Fournier Henri, dit Alain-Fournier". L'auteur d'un seul roman, Le Grand Meaulnes. Il n'en connaîtra jamais l'immense succès.



On est le 22 septembre 1914, le lieutenant et vingt de ses hommes sont tués. Les Allemands prennent le temps d'enterrer le groupe. Ce terrain entre peu après définitivement dans leurs arrières. Et quand la guerre se termine, plus personne ne se souvient de cette fosse commune.

Le mystère de la mort d'Alain-Fournier va accompagner de loin en loin la carrière éclatante de son œuvre. Le Grand Meaulnes a manqué de peu le prix Goncourt 1913. Le grand roman de l’adolescence va être lu, édité et réédité dans le monde entier, étudié en classe. On estime à 5 millions le nombre d'exemplaires vendus juste en édition de poche, et rien qu'en France.

Dans la forêt de Calonne, il y a une pyramide en verre qui protège 21 petites stèles blanches portant chacune un nom Crédit : RTL / Samuel Goldschmidt

C'est un groupe de passionnés de littérature qui va mener une invraisemblable enquête longue de treize ans pour retrouver l’emplacement de la fosse. Frédéric Adam arrive sur place le 4 novembre 1991. L'archéo-anthropologue est celui qui va résoudre l'énigme du Grand Meaulnes.