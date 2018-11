publié le 02/11/2018 à 20:24

Sans sucre, sans colorant ou sans additif... Le chocolat bon pour la santé coule à flot cette année dans les allées du parc des expositions de Versailles, à Paris, pour le traditionnel Salon du chocolat. Un aliment "healthy" qui s’est vu retirer des ingrédients comme "le sucre, les sucres raffinés, le sucre blanc, les additifs les colorants, les texturants et parfois, pour certaines pâtisseries, le gluten et le lactose", énumère Marjorie Fourcade, de la maison du même nom.



Granola, cheesecake au chocolat ou cookie "vegan choco pistache", pour que le goût du cacao soit toujours aussi gourmand, les chocolatiers proposent ainsi des alternatives. "On utilise du sucre de fleur de coco, qui a un indice glycémique très, très bas", explique Alix Bornon, fondatrice de Les Belles envies. Pour les 1% de la population française qui serait intolérante, ce genre de pâtisserie permet de se faire plaisir.

Grâce aux substituts, le chocolat reste ainsi à la portée des sportifs rigoureux, des diabétiques ou des simples amateurs. "Je vais en donner une boîte à ma maman qui a 99 ans", précise cette dame devant un stand. L'amour du chocolat n'a pas d'âge, surtout quand il est sain.