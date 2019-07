Les fournitures scolaires écolos se développent

publié le 26/07/2019 à 22:01

Jamais les parents n'avaient été si bons élèves en matière d'écologie. Dès la fin du mois de juillet, c'est pour certains déjà le moment de s'intéresser aux fournitures scolaires de leurs enfants. Le moment de vérifier ce qu'il reste à la maison, pour ne pas trop acheter, éviter de jeter et pour recycler.



Mais quand il faut suivre la liste, pas toujours évident de se mettre au vert. "Je voulais une ardoise avec du bois et des craies mais les instits demandent des ardoises en plastique, c'est moyen", regrette-t-on dans les rayons.



Pourtant les marques et distributeurs s'impliquent de plus en plus. Il n'y a pas encore de rayon dédié mais il suffit de repérer les labels verts, comme sur certaines ramettes de papier.

Rémy Elias, le responsable rayon papeterie à Auchan qui certifie une gestion durable de la forêt. Il y a aussi des cahiers à faible impact sur l'environnement, des peintures sans solvants ou même des colles composées à 58% de matières premières végétales.

Moins d'emballages, prix à la baisse

Bannir les emballages et baisser les prix c'est le credo de Bureau Vallée, une chaîne de magasins spécialisée dans la papeterie et les fournitures. Ici, on vend en vrac. Nicolas Bihe, gérant de l'un de ces magasins précise la démarche de son enseigne. "On a fait la demande auprès des fournisseurs d'enlever les emballages à la fois dans une démarche écolo mais également pour proposer des produits moins chers à l'achat car il n'y a plus d'emballage sur ces produits."

67% du coût d'un produit est dû à son emballage. Des feutres par exemple, vendus par 4 sur internet 5€95, soit 1€48 l'unité sont proposés dans ce magasin à 1€19 la pièce, sans emballage.