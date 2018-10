VIDÉO - Bob, un lave-vaisselle compact et écolo pour les petits appartements

publié le 08/10/2018 à 16:30

Vous en avez assez de faire la vaisselle à la main dans votre studio en centre-ville ? "Jetez l'éponge, adoptez Bob". La société Daan Technologies, fondée par deux entrepreneurs-ingénieurs, Antoine Fichet et Damian Py, a conçu Bob, un lave-vaisselle ultra-compact, éco-responsable et durable, pensé pour les petits espaces.



Bob ne mesure que 33 cm de large pour 47 cm de hauteur et 47 cm de profondeur et ne pèse que 10 kilos. Cela représente plus ou moins l'encombrement d'un micro-onde posé à la renverse ou d'un petit frigo de chambre d'hôtel. Il peut se poser à côté de l'évier, directement sur l'égouttoir et être déplacé facilement, à l'aide de ses poignées ergonomiques.

Ce lave-vaisselle miniature fonctionne sans arrivée d'eau. Son réservoir amovible consomme trois litres par cycle, cinq fois moins qu'un lavage à la mains. Il peut aussi être branché à un tuyau d'alimentation d'eau standard. L'eau sale est évacuée par un tuyau à placer sur le bord d'un évier ou à raccorder au tuyau de vidange.

Les couverts sont nettoyés par un système à ultra-sons

Bob peut laver et sécher la vaisselle quotidienne de deux personnes en vingt minutes. Son design modulaire s'adapte aux besoins. Selon la configuration, il peut stocker quatre verres, quatre assiettes, quatre couverts et une poêle après un repas comme huit verres, deux bols et un shaker après un apéritif dînatoire.



Les couverts sont nettoyés par un système à ultra-sons, un peu comme ceux qui sont utilisés par les opticiens pour laver des lunettes. À la fin du cycle, la porte s'ouvre automatiquement pour favoriser un séchage naturel, plus économe. Bob intègre aussi un système breveté lui permettant de consommer zéro watt en veille : il se déconnecte du réseau électrique après chaque lavage.



Daan Technologies a ouvert les préventes de Bob sur son site lundi 8 octobre. Les premiers modèles sont disponibles au prix de 199 euros. Les livraisons sont prévues à l'été 2019. Après, il faudra débourser 299 euros pour adopter Bob. L'entreprise vendéenne assure la réparabilité de l'appareil pendant dix ans avec des pièces détachées vendues à prix coûtant.