publié le 29/06/2016 à 18:41

C'est un discours franc et humaniste. Le directeur général du groupe Danone, Emmanuel Faber, s'est adressé aux étudiants d'HEC pour leur remise de diplôme. Il a ainsi défendu l'éthique et la "justice sociale" en allant droit au but. Dès la première phrase, le ton était donné : "Si vous attendez un discours de référence intellectuelle, vous allez être déçus".



Emmanuel Faber est aussi passé par l'école de commerce. Il confie ce qui l'a le plus marqué : "J'ai décidé de vous parler de quelqu'un qui est né 20 ans avant, en 1965, à Grenoble. Un petit garçon qui a eu une vie très pleine, une adolescence plus compliquée, turbulente, qui a fait une fugue, qui a trouvé un petit boulot comme ouvrier dans les travaux publics dans les Alpes, travaillant l'hiver sur le bord des routes. Un jour, il a décidé de reprendre ses études, de passer son bac et là, premier accident, il a été interné en hôpital psychiatrique. Il en est sorti, il aimait la terre, l'agriculture, les paysans, il a décidé de devenir ingénieur agronome. Il l'est devenu, il a commencé à travailler et deuxième accident, il a été interné en hôpital psychiatrique et il n'a plus jamais retravaillé".

Un discours lumineux

Il poursuit son histoire et raconte que cet homme est devenu jardinier. "Il a passé beaucoup de temps sur la place du quartier, avec sa guitare et il est devenu l'ami de ceux qui se lèvent très tôt parce qu'il ne dormait pas la nuit (...) Il est devenu ami de tout un tas de personnes que vous et moi, nous ne croisons pas dans les métiers auxquels beaucoup d'entre vous destinés".

Ensuite, le directeur général de Danone explique l'homme en question est retourné dans son village natal. "Le matin, il faisait du fromage à la laiterie et il allait près d'un torrent et avec son vieux téléphone portable, il le mettait près de la fontaine, m'appelait et me laisser un message téléphonique. Tous les jours. Moi, j'étais avec le gouvernement chinois, ou à Paris ou au Mexique et j'avais toujours cette petit voix une fois par jour qui me rappelait d'où je venais. Une nuit (...) il est mort emporté par sa maladie, il y a cinq ans. C'était mon frère. Qu'est ce qui m'a le plus marqué quand j'étais ici, c'est cet appel que j'aurai aimé ne jamais recevoir à 21 heures, bâtiment C 4e étage et où j'ai appris que mon frère venait d'être interné pour la première fois en hôpital psychiatrique".

"Ma vie a basculé", raconte-t-il. Avec cette histoire poignante, il explique "désormais après toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie". Son discours bascule alors en anglais et il assure qu'il n'y a pas de "main invisible" du marché", "ou alors, elle est plus handicapée que mon frère, elle est cassée. Il n'y a que nos mains pour changer les choses". Il fait ainsi référence à la théorie d'Adam Smith selon laquelle l'intérêt individuel renforce l'intérêt général.

Un ovni dans le monde du CAC40

Selon Libération, Emmanuel Faber "dénote dans l'univers du CAC40. Son ambition est de "réconcilier l'économique et le social en défendant une approche humaniste de l'entreprise", comme l'explique L'Expansion. En 1992, il publie un texte contre le monde de la finance, intitulé Main basse sur la Cité. En 2011, dans un livre autobiographique appelé Chemins de traverse, vivre l'économie autrement, il n'hésite pas à évoquer sa forte rémunération. "De mémoire d'administrateur, il n'a jamais demandé à ce qu'on baisse son salaire mais il semble le redistribuer généreusement", souligne Capital.