VIDÉO - Comment la mangue est devenue un produit de la vie de tous les jours

Il y a encore 10 ans, la mangue était présente seulement quelques mois sur nos étals. Aujourd'hui nous en consommons près de 30.000 tonnes chaque année.





De janvier à avril, nous mangeons des mangues du Pérou, à partir du printemps elles viennent d'Afrique de l'Ouest ou d'Israël, en septembre/octobre d'Espagne puis du Brésil jusqu'à la fin de l'année. En ce moment, pour trouver des mangues, c'est vers la Côte d'Ivoire qu'il faut se tourner. Depuis le Nord du pays, c'est 150.000 tonnes de ces fruits qui partent en Europe chaque année.

Celles qui sont sélectionnées sont divisées en deux catégories : les mangues encore vertes, majoritaires, embarqueront sur un cargo pour une traversée d'une dizaine de jours.

Les rouges déjà presque mûres auront droit à un traitement de faveur. Elles sont expédiées par avion et seront prêtes à être vendues dans les 3 jours.



Elles murissent à Rungis

Elles se retrouvent sur le marché de Rungis où Grégoire Fanost, responsable des achats chez le plus gros importateur de fruits exotiques français, reçoit chaque semaine 20 tonnes de mangues rouges.



Ces mangues sont vendues autour de 4 euros la pièce, c'est plus du double de ce que l'on trouve habituellement dans le commerce. Les mangues vertes, elles, arrivées en France par cargo, ne sont pas encore mûres. C'est dans des chambres climatisées qu'elles vont terminer leur murissage. Une maturation artificielle qui garantit aux distributeurs et aux clients une mangue mûre toute l'année à un prix accessible en moyenne 1,50 euro l'unité.



Voilà comment un fruit, réputé cher et inaccessible il y a encore quelques années, est devenu un produit de la vie de tous les jours.

