Vacances : 6 astuces pour partir aux meilleurs prix

Alors que le mois de juin est bien entamé, les Français commencent à s'organiser avec du retard cette année pour cause de pandémie de Covid-19, qui a fait planer une incertitude sur la possibilité de quitter sa région dans un premier temps, et de partir à l'étranger dans un second temps.

Le gouvernement a fini par indiquer que les déplacements en France se feraient librement, mais qu'il fallait être prudent pour l'étranger, d'autant que des destinations lointaines restent inaccessibles à ce jour, à l'image des États-Unis. Concernant l'espace de l'Union européenne, il s'ouvre petit à petit et le choix pourrait être intéressant au mois de juillet et en août.

Il est donc temps de se lancer, avec une préférence pour l'organisation des vacances sans passer par une agence si vous voulez faire des économies. Bien que les professionnels offrent l'avantage d'un certain confort et de risques réduits une fois sur place. Voici quelques clés pour voyager malin.

1 - Réserver le plus tôt possible

Certes, il était difficile d'anticiper ses vacances en 2020 trois ou quatre mois à l'avance, du fait d'une pandémie qui rendait très risquée une réservation en amont. Malgré tout, la crise sanitaire ayant été mondiale, le volume de places disponibles pourrait être intéressant pour cette période.

Il ne faut plus perdre de temps, car plus on tarde, plus les places d'avion, de train ou d'hébergement sont réservées. Au fur et à mesure les prix vont grimper et la fluctuation peut être très rapide. Sur un site comme Booking, l'option "annulation gratuite" est disponible sur un grand nombre d'hébergements, ce qui permet de s'assurer d'une place tout en restant attentif à une éventuelle meilleure offre. Petit plus, on peut aussi sélectionner le paiement sur place.

Sur Airbnb, l'offre reste très variée et disponible, et on ne peut payer que la moitié au moment de la réservation, le reste tant prélevé quelques jours avant l'arrivée dans l'hébergement.

En revanche, obtenir le meilleur prix au dernier moment est de plus en plus compliqué, les systèmes de réservations étant élaborés de manière à proposer des prix bas plusieurs semaines ou mois à l'avance, avant de les faire remonter au fur et à mesure des remplissages. Cela vaut autant pour les avions que pour les trains. Là encore, l'exceptionnelle période due au Covid peut atténuer les choses. Le "last minute" reste une pratique risquée.

2 - Être flexible sur les dates et horaires

Évidemment, tout le monde a envie d'être sur son lieu de vacances le premier jour des congés, le plus vite possible. Mais ce comportement crée une forte demande sur des horaires de vols ou de trains, et donc des prix à la hausse. Partir le samedi matin ou le vendredi soir vous fera payer plus cher. De même pour un retour le dimanche pour un weekend par exemple.



Il faut rester flexible, accepter éventuellement de partir un jour plus tard, ou de faire une escale, afin de bénéficier des meilleurs prix. Poser ses congés à partir du milieu de semaine est une option à étudier. Enfin, la pratique est désormais courante, le recours à un comparateur de vols permet d'étudier un maximum d'options sur la même plateforme.



Pour les plus flexibles, partir en basse saison reste un moyen de réduire les coûts pour toutes les dépenses.

3 - Réserver en pleine nuit

Si vous disposez d'assez de temps et surtout d'une bonne dose de courage, réservez plutôt vos billets d'avion en semaine (du lundi au vendredi) et en pleine nuit, entre 1h et 4h du matin. En outre, une étude récente menée par Liligo et Air Indemnité en 2018 indique également que le meilleur créneau pour trouver les billets d'avion moins cher est le jeudi, très tôt le matin. Si on recherche des tarifs avantageux depuis plusieurs jours ou semaines, penser à passer son navigateur internet en mode "privé" peut être un plus.



4 - Abonnez-vous aux newsletters et aux alertes

De nombreux sites internet proposent régulièrement des bons plans qui pourraient vous intéresser. Problème : vous n'avez pas le réflexe de les consulter régulièrement. Ventes privées, codes promotion, "cashback", Voyagespirates, mais aussi les compagnies aériennes... En vous abonnant à leurs newsletters, vous recevrez toutes leurs offres dans votre boîte mail.



Si vous avez déjà choisi votre destination mais que vous voulez tenter d'obtenir des prix plus avantageux, créez une alerte email sur les sites de réservation de vols et d'hôtels pour recevoir les prix les plus bas.



5 - Faites la chasse aux "miles"

Si vous êtes un voyageur régulier, s'abonner à un programme de fidélité proposé par une compagnie aérienne peut vous permettre d'accumuler des "miles", et d'obtenir régulièrement des vols gratuits ou à prix très réduit.



Avec ces abonnements, vous n'êtes même pas obligé de "prêter allégeance" à une seule et unique compagnie : vous pouvez aussi gagner des "miles" en voyageant avec les compagnies partenaires.



Petite astuce : selon votre programme de fidélité, vous pouvez accumuler des "miles" en achetant d'autres produits dans les entreprises partenaires (hôtels, location de voiture mais aussi Apple, GAP...) Avec l'abonnement "Flying Blue" d'Air France, vous pouvez également opter pour une carte de crédit qui vous rapporte des Miles à chaque fois que vous vous en servez.



6 - Partez et arrivez dans les aéroports secondaires

En France, plusieurs compagnies aériennes (Ryan Air, Wizz Air, Volotea, Easy Jet) proposent des vols low cost à partir d'aéroports secondaires et vers des destinations européennes et internationales. Depuis les aéroports de Beauvais, Carcassonne, Angoulême, Tour ou Limoges, vous pouvez par exemple relier Londres, Marrakech, Dublin, Porto ou Stockholm.