publié le 22/06/2019 à 11:37

Urgo est une firme familiale créée en 1987 et son fondateur, Hervé le Lousse, s'apprête à laisser les manettes à ses fils, qui se succéderont à tour de rôle, tous les trois ans.

C’est une entreprise de taille intermédiaire, 3.300 salariés dans 22 pays avec trois branches : la santé grand public (Urgo, Juvasanté, Superdiet...), la santé professionnelle (les pansements pour les grands brûlés ou les plaies chroniques comme les escarres) et la branche start-up (Urgotech en pointe sur l'innovation comme ce casque d'entraînement cérébral pour réapprendre à dormir). Ce sont aussi dix sites dont quatre en France : l'usine de Dijon est la plus importante avec le médical et la pharmacie, une usine de textile médical près de Lyon, Superdiet à Lille et Juvasanté à Forbach, avec Juvamine et Mercurochrome.

"Nous sortons une centaine de produits par an", souligne Briac Le Lousse, l'un des trois fils qui sera nommé en septembre prochain à la présidence. Des acquisitions aussi : deux par an en moyenne. "Nous essayons de trouver des pépites", souligne Briac le Lousse. Et la dernière en date : Comptoir et compagnie à Aix en Provence qui cherche des ingrédients bons pour la santé ou encore du miel de Manouka, en Nouvelle-Zélande, qui favorise la cicatrisation.

L'enjeu est important puisque le marché est bouleversé : le patient a pris conscience de l'importance de la prévention, du bien manger et du bon usage du sport. Urgo commercialise depuis peu un patch d’électrothérapie pour les douleurs musculaires, un produit que l'on trouvait auparavant uniquement chez le kinésithérapeute et qui envoie des ondes électriques dans le muscle. Autre nouveauté qui change tout : la demande de produits naturels et détox. Ces tendances de fonds portent Urgo selon son futur président.

Et à partir de l'automne prochain, c'est une présidence tournante, tous les 3 ans, pour l'entreprise familiale. "On s'entend bien et on en a beaucoup discuté avec notre père", précise t-il. Un patriarche qui avait décidé de se lancer sur le marché des vitamines après avoir vu le marché exploser en Californie, quand il était étudiant à Stanford. "Aujourd'hui, nous avons plein de concurrents", conclut Briac Le Lousse, "mais notre culture entrepreneuriale fait notre succès".