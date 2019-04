Trop chers ces plombiers

publié le 11/04/2019 à 19:48

Le cas de Geneviève



Geneviève est propriétaire d’un appartement. En février dernier, ses locataires ont fait appel à un plombier, son numéro de téléphone se trouvait sur un carton publicitaire. Le robinet mitigeur de leur cuisine étant cassé. Les plombiers ont exigé un premier paiement de 1 300 euros pour avoir arrêté la fuite d’eau. Le lendemain, deux autres plombiers sont venus pour remplacer le mitigeur, montant de la facture : 1099,29 euros. Ses locataires ont donc payé un total de 2399,29 euros pour le remplacement d’un robinet mitigeur. Les plombiers ont assuré à ses locataires que les assurances locataire et propriétaire prendraient les frais de plomberie en charge… Mais, les assurances refusent de rembourser. Geneviève a envoyé des lettres à l’entreprise à l’adresse notée sur le devis, mais les lettres vous ont été renvoyées. Elle a appelé à plusieurs reprises, sans aucune réponse. Le technicien qui répondait au téléphone ne lui répond plus. Elle a tenté de déposer plainte pour escroquerie mais le commissariat a refusé de prendre sa déposition dans la mesure où le devis et la facture ont été acceptés par signature. …



