Travaux en retard: les recours possibles

Le cas de Marie-Jeanne



En septembre 2018, Marie-Jeanne démarre une formation dans le but de devenir émailleuse. Pour se rapprocher du centre qui l’accueille, elle cherche un logement adapté à son handicap (paraplégie). Après avoir contacté tous les marchands de bien du secteur, une femme agent immobilier la contacte. Cette professionnelle formule une proposition bien singulière puisqu’elle lui soumet un ancien local EDF à rénover qui lui appartient. Prix du bien : 40.000€, travaux compris. Comme cette venderesse assure oralement d’un chantier express en trois mois, elle accepte le deal et signe une convention de travaux le 9 octobre. Marie-Jeanne régle tout de suite 16.000€, puis 13.000€ en mai devant le notaire dans l’espoir d’une livraison rapide. Seulement, les travaux traînent. Malgré d’autres sommes versées (7976€), la remise des clés est sans cesse repoussée. Aujourd’hui, elle n’en peut plus. D’autant qu’il manque encore l’aménagement de la pièce principale, mais aussi la pose de la cuisine, de la porte d’entrée, de la rampe d’accès ou encore la construction de l’abri de la terrasse… Pour couronner le tout, la venderesse lui réclame maintenant encore de l’argent pour poursuivre.



