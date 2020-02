Taxe d'habitation : comment savoir si vous êtes exonéré en 2020

publié le 12/02/2020 à 06:22

Après plusieurs années à décroître, la taxe d'habitation sera supprimée pour 80% des foyers en 2020. C'était l'une des promesses du chef de l'État Emmanuel Macron, et elle a été mise en place. Pour les 20% des foyers restants, la taxe va décroître petit à petit jusqu'à être totalement supprimée en 2023.

Le gouvernement a mis en place un simulateur en ligne disponible ici afin de savoir si vous allez payer ou non la taxe d'habitation en 2020 et, le cas échéant, pour connaître son montant. Il faut, pour le remplir, renseigner le revenu fiscal de référence en 2018, le nombre de parts fiscales et le montant de votre taxe d'habitation en 2019.

Vous pourrez ensuite réviser à la baisse vos mensualités de taxe d'habitation grâce aux résultats de ce simulateur. Il faut, pour cela, ajouter au montant obtenu grâce à la simulation les 139 euros de la contribution à l'audiovisuel public.