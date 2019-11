Surbooking: Comment procéder

publié le 14/11/2019 à 19:18



Le cas de Camille



Le 17 août 2018, Camille est victime avec son époux de surbooking sur son vol Pointe-à-Pitre – Paris, au retour d’un voyage réservé via une agence (forfait tout compris). A l’aéroport, le responsable commercial de la compagnie lui dit qu’elle va pouvoir prendre le vol suivant, dans la soirée, et également être indemnisée de 400 euros par passager pour le préjudice (il lui fait même remplir un formulaire en ce sens). Mais les choses ne se passent pas comme prévu : après des heures d’attente à l’aéroport, on lui dit que le vol du soir est plein. On lui envoie passer la nuit dans un hôtel miteux et elle repart finalement le lendemain à 16h40, soit 21 heures après l’heure initialement prévue. Elle rate évidemment son bus Paris-Caen et engage donc des frais supplémentaires pour rentrer chez elle. Depuis, malgré ses réclamations à l’agence de voyage et à la compagnie, impossible d’obtenir l’indemnisation prévue par la loi et le remboursement des frais engagés : l’agence de voyage répond que ce n’est pas à elle de faire quoi que ce soit, la compagnie ne répond tout simplement pas.

