publié le 06/08/2019 à 09:57

Après six semaines de réduction, les soldes d'été se terminent ce mardi 6 août. Mais les promotions n'ont pas réussi à attirer les clients.

À l'entrée de son magasin, Laurence est entourée d'une dizaine d'écriteaux rouges "soldes" qui recouvrent la totalité de ses vitrines. Malgré cela son magasin reste vide. "C'est très difficile, et nous avons moins soldé que les années précédentes, cela a été de très mauvaises soldes", déclare-t-elle.

Sur le trottoir d'en face, Eva remballe déjà une partie de ses invendus des soldes d'été. Elle estime avoir vendu environ 30% de moins que l'été dernier. "La plupart des gens sont vraiment beaucoup moins présents les deux dernières semaines de solde. Et les samedis, il y a beaucoup moins de monde, on dirait que les gens craignent encore de sortir à cause des 'gilets jaunes'". Enfin, elle déclare que la canicule a beaucoup joué. "Elle nous a plombé le chiffre du mois de beaucoup ! Surtout que la climatisation est mauvaise ici", a-t-elle confié.

Pour tenter de profiter au mieux de cette dernière journée de soldes, elle vient d’apposer une nouvelle démarque sur sa vitrine : moins 70%. De quoi, elle, l'espère, arranger son chiffre d'affaires.