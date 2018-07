Routes à 80 km/h : les compteurs de vitesse sont-ils fiables ?

publié le 28/06/2018 à 23:20

Tous les conducteurs auront les yeux rivés sur leur compteur de vitesse à partir de dimanche 1er juillet au matin avec le passage à 80 km/h sur toutes les routes secondaires sans séparateur central. Mais est-ce que le compteur est vraiment fiable ? Globalement, la réponse est non. Sur la plupart des voitures il y a une différence de quelques kilomètres/heures entre la vitesse réelle et celle qui apparaît au compteur.



Mais pas d’inquiétude : les compteurs sont toujours optimistes, ils affichent une vitesse supérieure à la vitesse réelle. Donc pas de risque de se faire flasher si on est à 80 km/h compteurs. En revanche, ça peut être plus compliqué avec les camions car eux roulent à 80 km/h pile.

Les camions sont tous dotés de chronotachygraphes extrêmement précis et donc ils roulent effectivement à 80 km/h. Ces poids lourds risquent donc de venir coller l’automobiliste qui lui sera à 80 km/h au compteur mais roulera en réalité à 75 ou 76, voire à 77 km/h. Une situation qui risque de devenir rapidement désagréable.

Mais il y a une solution pour contrer le manque de précision du compteur de sa voiture, il est possible de l’étalonner. C’est simple si vous utilisez un GPS, ou un téléphone qui comprend un GPS. Il suffit de comparer la vitesse affichée par le GPS à celle du compteur.

Il y a une autre méthode plus artisanale pour étalonner son compteur, il s’agit de chronométrer le temps qu’il vous faut pour parcourir un kilomètre. Et ensuite diviser 3600 par ce temps en secondes. Cela vous donnera votre vitesse réelle.

Une baisse de la consommation ?

Le gouvernement parle en revanche d’une réduction de 30% de la consommation en passant de 90 à 80 km/h. Ce qui est contesté par certains automobilistes qui affirment qu’en ralentissant ils vont être obligés de rétrograder d’un rapport avec leur boîte de vitesses et qu’ils pourraient au final consommer plus à 80 km/h qu’à 90.





En réalité selon les premiers retours des magazines spécialisés qui ont fait des études comme Auto-Plus, ce n’est pas de 30% comme l’affirme le gouvernement mais plutôt de 10 à 15%. Cela n’est pas négligeable, qu’on utilise une boîte manuelle ou automatique.