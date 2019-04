Retour à l'essentiel : jardin sans pesticides, cuisine naturelle & cosmétiques maison

publié le 06/04/2019 à 07:00

Comment jardiner sans pesticide ?

Invité : Jacky Guyon, journaliste et créateur du site Jacky La Main Verte

Comment se régaler avec une cuisine naturelle ?



Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, chef et créatrice de "La Guinguette d'Angèle" (dans le 1er, 6ème et 11ème à Paris). Auteure des livres : Délicieusement green (Editions Marabout), Fêtes végétales co-écrit avec Alain Ducasse (Editions Ducasse) et Eaux et infusions detox (Editions Marabout - sortie au mois de mai)

Comment prendre soin de sa peau sans cosmétiques industriels ?



Invitée : Aline Gubri, consultante en développement durable et auteur du livre Zéro plastique zéro toxique (Editions Thierry Souccar)

