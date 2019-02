publié le 01/02/2019 à 11:11

Les 5, 6 et 7 juillet prochains se réuniront, sous le soleil de Provence, des universitaires, des responsables d'entreprise, des ONG et des élus pour débattre avec le grand public, et en particulier les jeunes, des principaux sujets d'actualité. La 19e édition des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, grand rendez-vous citoyen, créé en 2001, sera axée sur le thème de "Comment renouer avec la confiance?".



La confiance est un ingrédient indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie et des activités économiques. Ce sujet fait actuellement l'objet de nombreux travaux de sociologues et d'économistes mais il anime aussi, depuis des semaines, les discussions autour des ronds-points et plus encore, celles des jeunes générations.

Le Cercle des économistes, qui organise cette manifestation en partenariat avec RTL, souhaite donner activement la parole aux jeunes, et plus particulièrement aux 18-28 ans. Il s'agit de les inviter à participer, débattre et proposer, durant les trois jours de cet événement, des solutions pour l’avenir de nos sociétés et tracer des perspectives novatrices.

Pour les jeunes, les inscriptions se font en ligne avant le 28 février sur le site. Un jury RTL décernera à six d'entre eux le prix "Devenez journaliste d'un jour à RTL". Les candidatures sont libres mais les sélections se feront sur la base d'un essai, d'une vidéo ou d'une illustration et permettront aux lauréats de participer activement au Journal Inattendu réalisé chaque année au cœur de ces rencontres.



Opération La Parole aux 18-28 dans le cadre des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence :

Ouverts à tous les jeunes de 18 à 28 ans

3e année consécutive que RTL est partenaire

100 jeunes invités (transport – logement – restauration – soirées culturelles – rendez-vous exclusifs avec les conférenciers – Masterclass…)

Une occasion à ne pas manquer

Débattre avec les décideurs et penseurs du monde entier

Participer à un événement majeur du débat sociétal et économique

3 Prix "La Parole aux 18-28" de 1.000 euros

6 Prix "journaliste d’un Jour à RTL"

La Parole aux étudiants devient LA parole aux 18-28 et s’ouvre à TOUS les jeunes âgés de 18 à 28 ans.

Une inscription simplifiée

Participation jusqu’au 28 février sur www.laparoleaux18-28.fr