Les jeunes Français rêvent de travailler à l'étranger, mais c'est loin d'être facile

Trois quarts des 18-30 ans rêvent de partir plus de trois mois à l'étranger. C'est ce que révèle un sondage réalisé par Opinionway pour 20 Minutes et Nomad Education, publié lundi 1er octobre. Cette période de la vie est la plus propice pour cette expérience : les jeunes sont moins susceptibles d'avoir des attaches comme un travail, des enfants, un mariage...



C'est le tour du monde qui fait le plus rêver, devant le voyage humanitaire ou écologique et le voyage linguistique. Les destinations rêvées : Canada, États-Unis, Australie et Japon. 26% des sondés sont déjà partis, et 39% envisagent de le faire dans les deux ans à venir.

Au-delà d'être à un moment marquant dans la vie, un séjour à l'étranger permettrait notamment une meilleure insertion dans la vie professionnelle. "Les enquêtes montrent qu’à CV égal, un recruteur aura tendance à favoriser celui qui a eu l’occasion de travailler à l’étranger même pour une période de quelques mois", affirme le gouvernement.

Des aides pour les étudiants

Mais partir à l'étranger n'est pas à la portée de tous, et reste une expérience majoritairement réservée aux classes supérieures et diplômées. 55% disent ne pas pouvoir partir en raison de contraintes professionnelles ou familiales, 54% pour des contraintes financières.



Il existe pourtant des aides pour les étudiants souhaitant effectuer un séjour à l'étranger. En Europe, la bourse Erasmus + est disponible pour les stages ou les échanges universitaires. À cela s'ajoutent d'autres aides pour les boursiers, notamment du Crous, mais aussi des aides financées par les régions.

Travailler à l'étranger

Autre solution : travailler sur place pour s'assurer un revenu. Dans l'Union européenne, il est possible de trouver un emploi librement. La France a également signé des accords avec une quinzaine de pays (Japon, Nouvelle Zélande, Australie, Canada, Corée du Sud, Russie, Argentine, Hong Kong, Chili, Colombie, Taïwan, Uruguay, Mexique et Brésil). Le permis "vacances travail" permet aux 18-30 ans de travailler dans le pays pendant un an et donc de gagner de l'argent en voyageant à côté.



Trouver un logement peut également faire peur à ceux qui souhaitent s'expatrier. Mais internet rend la recherche d'un toit plutôt simple, via des sites équivalents au Bon Coin sur place. Il existe bien souvent des groupes sur Facebook de jeunes souhaitant partir dans chaque pays, qui s'échangent conseils et astuces sur ces questions.

Blocage psychologique

Un blocage psychologique peut également intervenir. Le sondage montre que ceux qui ont déjà fait des voyages ou déménagé, sont plus susceptibles de partir car ils ont déjà connu de telles ruptures dans leur vie, et en ont moins peur.



Mettre sa vie en France sur pause pendant quelques mois peut donc être effrayant, et partir à l'étranger dans le cadre des études peut être la solution pour plus de sécurité. L'année de césure a notamment été généralisée depuis 2015 : elle permet à ceux qui le souhaitent de partir un an puis de reprendre leurs études là où ils en sont restés.