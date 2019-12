publié le 10/12/2019 à 07:00

« L’argent qu’on possède est celui de la liberté ; celui qu’on pourchasse est celui de la servitude » selon Jean-Jacques Rousseau. 83% des Français se définissent comme "économes". Généreux ou radin, prudent ou flambeur : notre lien à l'argent en dit souvent bien plus sur nous que l'on voudrait bien l'avouer...

Que l’on soit cigale ou fourmi, que le sujet soit tabou ou non, que révèle notre rapport à l’argent ? Quel rôle a-t-il dans nos relations avec notre entourage ?

Invité.e.s

- Juliette Allais, psychothérapeute et auteure de Marche où la vie t’ensoleille (Editions Poche) et de Se libérer et guérir des blessures familiales (Editions J’ai Lu)



- Christian Junod, économiste de formation et ancien conseiller en placements financiers, conférencier et auteur de Ce que l'argent dit de vous (Editions Eyrolles)

