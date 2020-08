Prime à la reconversion, gaz, électricité... Ce qui change au 1er août 2020

publié le 31/07/2020 à 07:05

Le mois d'août, comme tous les autres de l'année, s'accompagne d'une série de changements. À commencer par les prix du gaz et de l'électricité, qui affichent tous les deux une évolution à la hausse.

Les tarifs réglementés de la vente du gaz vont augmenter de 1,3% par rapport au 1er juillet 2020. Selon un communiqué de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), les tarifs vont augmenter de 0,3% pour les usagers du gaz pour la cuisson, de 0,7% pour ceux qui ont un double usage et enfin de 1,4% pour ceux qui se chauffent au gaz.

Les prix de l'électricité augmentent aussi. Une hausse de 1,54% est à prévoir à partir du samedi 1er août. La CRE justifie cette augmentation par le fait que les coûts d'acheminement de l'électricité coûtent plus cher.

La prime à la conversion change à partir du 3 août. Après avoir séduit les 200.000 automobilistes prévus initialement, le gouvernement a prévu de poursuivre cette prime, avec quelques différences néanmoins.

À partir de cette date, pour tout achat d'un véhicule Crit'air 1 ou 2 vous recevrez entre 1.500 et 3.000 euros. Auparavant, cette somme s'élevait entre 3.000 et 5.000 euros.

Pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride, il sera possible de percevoir entre 2.500 et 5.000 euros, contre 6.000 à 7.000 euros précédemment.

Bonne nouvelle en revanche du côté du Livret A. Son taux est maintenu à 0,50% et ne changera donc pas au 1er août.