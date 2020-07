Passer moins de temps devant les écrans réduit les chances de mourir

publié le 26/07/2020 à 20:01

Pas plus de deux heures par jour devant sa télévision et les risques pour la santé diminuent. C'est ce que montre une étude menée par l'Université de Glasgow, qui constate qu'une consommation réduite d'écrans abaisse la probabilité de contracter certaines maladies comme le cancer ou les troubles cardiovasculaires.

"Notre étude suggère que réduire son temps devant la télévision peut repousser ou prévenir beaucoup de soucis de santé", explique Hamish Foster, qui a dirigé l'étude, à la BBC. Près de 500.000 personnes ont participé à l'expérience, qui s'est déroulé sur une période de 12 ans, entre 2006 et 2018. Le temps passé à regarder des vidéos sur son téléphone a aussi été pris en compte.

Concrètement, si tous les participants avaient limité leur consommation d'écrans à deux heures au plus par jour, 5.62% des décès, et 7.97% des décès suite à des problèmes cardiovasculaires auraient été évitées ou retardées.

"De la recherche supplémentaire est nécessaire pour comprendre tous les facteurs et offrir d'autres conseils et consignes", détaille Hamish Foster. Il ajoute aussi que des éléments sociaux ont pesé sur les résultats. La tendance au grignotage et le statut socio-économique sont liés à la fois à la consommation d'écrans et aux problèmes de santé.