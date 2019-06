Véhicule d'occasion : ce qu'il faut savoir

publié le 05/06/2019 à 09:20

Le cas de Domingos

Domingos est en fauteuil roulant suite à un accident. Pour faciliter ses déplacements quotidiens, il décide de remplacer son auto par une voiture plus adaptée à son handicap. Le 12 septembre 2018, il pense tomber sur la perle rare sur Leboncoin et il fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel pour la somme de 5990€ (4490€ + reprise à hauteur de 1500€).



Ses premiers trajets courts se passent correctement. Mais, deux mois plus tard, quand il prend une route nationale, il constate une fuite d’huile. Plus embêtant encore, la voiture rétrograde toute seule ! Pour son garagiste, la boîte de vitesse est HS et les réparations s’élèvent à 5246€. Après avoir réceptionné l’estimation, le vendeur semble d’accord pour s’occuper des réparations. Sauf qu’il ne vient jamais chercher le véhicule comme prévu.

Fatigué d’être baladé, il envoie un courrier recommandé le 8 janvier avant de passer le relais à sa protection juridique. Une expertise confirme bien l’antériorité des avaries par rapport à la vente. Pourtant, le professionnel continue de faire la sourde oreille.

