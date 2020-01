Paradis fiscaux : la France met à jour sa liste noire

publié le 07/01/2020 à 18:40

La France a mis à jour sa liste noire des paradis fiscaux, autrement dit des pays "non coopératifs" en matière fiscale. Une liste quelque peu remaniée par rapport à la précédente, qui datait de 2016.

Selon Les Échos, les États et territoires qui figurent sur cette nouvelle liste noire sont les suivants : Anguilla, les Bahamas, les Fidji, Guam, les Îles Vierges américaines, les Îles Vierges britanniques, Oman, le Panama, les Samoa américaines, les Samoa, les Seychelles, Trinité-et-Tobago et le Vanuatu.

Le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Îles Marshall, Nauru et Niue ont été retirés de la liste car ils ont passé un accord avec les autorités françaises et ont accepté d'échanger leurs renseignements fiscaux. Le Panama, empêtré dans le scandale des Panama Papers, était déjà sur cette liste noire en 2016. Et l'est évidemment toujours.

La France a aussi ajouté à sa liste les États déjà épinglés par l'Union européenne - les Fidji, Guam, les Îles Vierges américaines, Oman, les Samoa, Trinité-et-Tobago et le Vanuatu - en vertu de la loi fraude de 2018.