"Too Good To Go", l'application qui évite le gaspillage alimentaire

publié le 30/05/2018 à 06:19

Le boulanger n'a pas vendu tous ses croissants ? Il reste des tomates farcies maison chez le boucher ou des yaourts bientôt périmés dans votre supérette ? L'application "Too Good To Go" ("Trop bon pour être jeté") vous prévient dès qu'un commerçant propose un panier de produits encore bons, mais pour plus pour très longtemps.



C'est un panier surprise. C'est trop compliqué pour les commerçants de détailler tous les soirs tout ce qu'ils proposent. Mais si ça vous intéresse, vous venez collecter, à tel endroit à telle heure, soit des pâtisseries, soit de la charcuterie, soit des légumes. Vous avez le détails sur place. Cela coûte entre 2 et 5 euros le panier. C'est de trois et cinq moins cher que le prix normal.

Il faut juste venir avec son cabas. Pas question d'utiliser des sacs plastiques, car cette application - déjà téléchargée un million et demi de fois - a une démarche évidemment écologique : réduire le gaspillage et éviter d'envoyer à la poubelle les produits alimentaires.

1,2 million de repas déjà sauvés

Près de 3.500 commerçants sont inscrits en France. Les algorithmes de l'application mettent en rapport de gens dans leur quartier. Pas question de vous faire faire 30 kilomètres. Les clients sont des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, des familles nombreuses, des personnes âgées.



C'est une jeune femme ingénieur qui a créé "Too Good To Go" il y a deux ans. Elle a, depuis, embauché trente-cinq personnes et permis d'éviter de gaspiller 1,2 million de repas.