Aujourd'hui dans RTL Vous Régale, on écosse et on équeute ! Les haricots sont à l'honneur ! On vous révèle leurs secrets, leurs petites anecdotes historiques et surtout, on vous donne des idées de recettes originales pour sublimer cet aliment de base !



Aujourd'hui au bout du fil, le chef Nicolas Adam du restaurant La Vieille Tour vous livre sa recette de houmous au Coco de Paimpol !



La recette :



250g de Cocos de Paimpol

50g d'oignons émincés

1 petite branche de céleri

2 gousses d'ail

1 tomate coupée en quartiers

1 petite carotte coupée en deux

25cl de bouillon de volaille

Thym / laurier

20g de beurre 1/2 sel

Sel et poivre



Jus d'1/2 citron

2 cuillères à soupe de tahin (crème de sésame)

1 cuillère à café de cumin en poudre

1 trait d'huile d'olive



"Rissoler les oignons sans coloration avec le beurre. Verser le bouillon de volaille. Ajouter le reste des ingrédients (céleri, gousses d'ail, tomate, carotte, thym, laurier et les cocos paimpolais). Saler et poivrer légèrement. Laisser cuire à feu doux pendant 45 minutes.

Au terme de la cuisson, bien égoutter les cocos avec les légumes et les mixer avec le cumin, le jus de citron, le tahin et un trait d'huile d'olive. Rectifier l’assaisonnement. Servir chaud ou froid avec des éclats de galettes de blé noir croustillantes ou des chips de tortillas."



Aujourd'hui, conseils pratiques de Luana ! Elle vous donnera toutes ses astuces pour faire manger des haricots à vos enfants...

Hervé Guézou est producteur du célèbre Coco de Paimpol, qui célèbre cette année les 20 ans de son AOC... Il vous parle des spécificités de ce haricot et vous donne ses conseils pour le mettre en valeur dans votre assiette !

