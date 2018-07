Obsolescence programmée : un "indice de réparabilité" au 1er janvier 2020

publié le 03/07/2018 à 18:29

Les produits électroniques et électroménagers seront évalués avec un "indice de réparabilité" au 1er janvier 2020 afin de lutter contre l'obsolescence programmée. C'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire Brune Poirson. Cet indice prendra en compte dix critères.



Un "groupe de travail", dont fait partie Fnac Darty, a commencé à travailler sur cet indice "la semaine dernière", a expliqué la secrétaire d'État lors d'une visite du LaboFnac à Massy (Essonne) mardi 3 juillet. Les conclusions seront rendues d'ici la fin de l'année et l'indice mis en place au 1er janvier 2020. L’obsolescence programmée constitue un délit passible de sanctions depuis 2015.

L'objectif de cet indice est d'apporter au consommateur une information "utile et pragmatique", tout en étant incitatif pour les fabricants et non pas une énième "norme absurde", a-t-elle ajouté. "S'il ne fonctionne pas, nous passerons aux sanctions et aux mesures contraignantes", a prévenu la secrétaire d'Etat.

À la clé, des emplois non délocalisables

Brune Poirson a également souligné la "nécessité de formations dans le domaine de la réparabilité", en estimant le secteur de l'économie circulaire à "300.000 emplois potentiels, locaux et non délocalisables".



Le LaboFnac qui fait partie du "groupe de travail" existe depuis 40 ans. Il teste les produits vendus par l'enseigne :appareils photos, ordinateurs, électroménagers, téléviseurs... "Nous sommes le premier réparateur de France, avec 2,5 millions de produits réparés par an", a souligné le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, lors de cette visite. L'enseigne a présenté son propre "indice de réparabilité" sur 100 points, disponible pour les ordinateurs portables.