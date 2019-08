Nike lance des baskets sur abonnement

publié le 14/08/2019 à 11:55

Le numéro un mondial de la chaussure de sport diversifie son offre et se lance dans l'abonnement des baskets pour enfants âgés de 2 à 10 ans.

Dans un communiqué, publié lundi 12 août, Nike a annoncé ouvrir un service de souscription, "Nike adventure club". Ce dernier permettra aux parents et aux enfants de choisir entre 4 et 12 nouvelles paires de baskets par an parmi un catalogue composé d'une centaine de modèles de Nike et de Converse.

Plusieurs formules seront proposées. Pour 40 dollars par mois, les parents recevront une paire tous les mois. Pour 30 dollars, les baskets se renouvelleront tous les deux mois. Enfin, la dernière formule s'élève à 20 dollars par mois et permet d'obtenir une nouvelle paire de basket tous les trimestre.

Avec ce nouveau service, Nike souhaite rendre service aux parents, afin qu'ils ne multiplient pas les magasins pour trouver une paire à leurs enfants qui changent de taille à vitesse éclair. La volonté de fidéliser les clients est également présente : grâce à cet abonnement, les parents n'iront pas voir la concurrence.



Pour les Français qui souhaitent y accéder, il faudra attendre un peu : l'offre est pour l'instant réservée aux consommateurs américains.